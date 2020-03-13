منسى موريس - لاهوت الشر (كورونا نموذجا ً )

2020/03/13 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منسى_موريس مع ظهور هذا الفيروس بدأت عقلية الشرق الأوسط خاصة المتدينون منهم بتأويل المرض عدة تأويلات منهم من يراه أنه مؤامرة غربية وهؤلاء كل شىء يحدث فى العالم يعتبرونه مؤامرة تحاك ضدهم وكأنهم مركز الوجود والكون كله و بلغوا من التقدم والتطور والقوة مرحلة عالية , مرحلة لم تصل إليها البشرية من قبل , لدرجة أن العالم بأسره يحسدهم ويتمنى لهم الخراب والدمار والفناء والشتات , ومن ينظر إلى واقعهم البائس يجدهم لا......

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