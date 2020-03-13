زينب محمد عبد الرحيم - الالعاب المتوارثة من المصري القديم

2020/03/13 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زينب_محمد_عبد_الرحيم يتصدر كتاب الرقص المصري القديم لإيرينا لكسوفا مقدمة قام بكتابتها المترجم محمد جمال الدين مختار فيقول … لم تكن حياة المصريين القدماء كلها كدًا وتعبًا,بلكثيرًا ما لجأ المصري إلى المرح واللهو البرئ ليشيع حول نفسه جوًا من البهجة والسرور وكان الرقص من أهم وسائله في هذا السبيل .فنصيف على هذه الكلمات الرصينة أن الألعاب أيضًا رافقت الرقص وكانت نوعًا من الأداء الحركي و الفني ايضًا وكانت سبيل إلى ال......

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