2020/03/13 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تسجل أول وفاة بكورونا لمواطن سبعيني

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