بالصور.. حملة تعقيم ضد كورونا في كركوك

2020/03/13 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في كركوك، الجمعة، عن مواصلة حملة التعقيم في المحافظة، فيما بينت انها قامت بزيارة لمناطق عدة في المحافظة للحد من خطورة تفشي فايروس كورونا.

وقال النقيب قيس عبد الرزاق مدير الاعلام لدى مديرية الدفاع المدني في كركوك لشفق نيوز، ان مديريته استمرت بحملة التعقيم في كافة ارجاء المحافظة سواء المركز أو الأقضية والنواحي وذلك للتقليل من مخاطر فايروس كورونا، مردفا "اذ قامت مراكزنا (كركوك الاول وكركوك الثاني وتازة وداقوق) بالحملة".

وأضاف، انه "لهذا اليوم زرنا كلاً من محلات شارع الجمهورية وسوق القورية عدد (٦٠) وجامع التكريتي وجامع عمر الفاروق وجامع اورخان غازي وساحة الطيران وحسينية الامام علي (ع) ودور سكنية عدد (٤٠) في منطقة المصلى وحسينيات ومحلات تجارية عدد (٣٠) في ناحية تازة ومحلات عدد (٣٠) داخل قضاء داقوق ومتنزهات ودور سكنية عدد (٤٠) داخل قضاء داقوق".

يذكر ان مصدرا محليا في محافظة كركوك، قد افاد في وقت سابق، بان قوة أمنية وصحية قامت بنقل تسعة اشخاص من عائلة مصاب بفيروس كورونا للحجر الصحي لمراقبتهم.

فيما أعلنت خلية ازمة فيروس كورونا المشكلة في كركوك، مساء الخميس 12 آذار، عن تواجد 16 مشتبهاً بإصابتهم بالمرض في المحافظة، مبينة ان المحافظة سجلت اكبر عدد شفاء من الفيروس على مستوى العراق في اسبوع واحد.

وقال دلير صمد مسؤول اعلام خلية ازمة فيروس كورونا في تصريح لـشفق نيوز، إن 16 شخصاً متواجدون الآن في الحجر الصحي يشتبه باصابتهم بالفيروس، فيما يتواجد مصاب واحد فقط بالفيروس.

والخميس، أعلن العراق تسجيل 83 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم البلاد، بضمنها 8 وفيات، و24 حالة تعافٍ، في حين أكدت السليمانية وأربيل تشخيص 9 حالات جديدة، الجمعة.

وتتخذ السلطات إجراءات وقائية تصعيدية منذ ظهور أول حالة في البلاد في 24 شباط/فبراير الماضي، حتى وصلت إلى حظر التنقل بين المحافظات وغلق الحدود مع دول الجوار ومنع التجمعات العامة.

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