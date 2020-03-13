يونامي: لا يمكن جعل العراق مسرحا للتنافس والصراعات بالوكالة

2020/03/13 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الى الوقف الفوري للتصعيد في العراق من قبل جميع الأطراف.

وأكدت بعثة يونامي في بيان، ان السيادة غير قابلة للتجزئة، وان الهجمات والرد عليها بالمثل، بما في ذلك الضربات المتكررة على قوات التحالف الدولي، والموجودة في العراق بدعوة من حكومته لمحاربة الإرهاب، لا تخدم مصلحة البلاد، مطالبة جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، تماشيا مع القانون الدولي، فيما أدانت يونامي استمرار الخسائر في الأرواح.

وأكدت البعثة ان الشراكة والحوار، هما السبيلان الوحيدان لبناء العراق ومنع عودة داعش، مشددة على ضرورة جعل العراق مسرحا للتنافس بين القوى المختلفة، وللصراعات بالوكالة حسب تعبير البيان.

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