العراق يحظر التجمعات الدينية ويمنع التنقل بين المحافظات

2020/03/13 | 20:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحظر التجمعات الدينية

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