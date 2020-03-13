مطار السليمانية يصدر توضيحا حول الاشتباه بإصابة مسافر بفيروس كورونا

2020/03/13 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت إدارة مطار السليمانية، توضيحا بشأن الاشتباه بإصابة مسافر على إحدى الرحلات بفيروس كورونا.

وأوضحت الإدارة في بيان، ان الجهات الصحية أجرت الفحوص اللازمة لجميع المسافرين على إحدى الطائرات، والبالغ عددهم خمسة وثمانين شخصا، والتي اظهرت سلامتهم، بعد الاشتباه بإصابة مسافر كان عائدا من إيطاليا بالفيروس، والذي أحيل من قبل الفرق الطبية الى المستشفى لإكمال الإجراءات.

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