الحلبوسي يدعو الرئاسات والقيادات السياسية إلى اجتماع عاجل لتدارس الوضع الخطير للبلاد

2020/03/13 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الرئاسات والقيادات السياسية إلى اجتماع عاجل، لتدارس الوضع الخطير الذي يمر به العراق، من تعدٍّ وخرقٍ متكررٍ للسيادة.

وشدد الحلبوسي في بيان، على ضرورة معالجة ظاهرة انتشار السلاح المنفلت، واتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ للوطن أمنه وسيادته، وتراعي مصالح الشعب ومستقبل أبنائه، منتقدا ما جرى مؤخرا من خروقات أمنية وعسكرية واستهدافات متبادلة بين الأطراف التي تغامر بأمن المنطقة بشكل لا ينم عن أية مسؤولية تجاه أمن البلاد واستقراره.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ القواعد والمؤسسات العسكرية وسيادة العراق، وإجراء تحقيق بالاعتداءات على القواعد العسكرية العراقية لقطع الطريق أمام أية ردود فعل غير مبررة، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام.

واعتبر استهداف المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، انتهاكًا للسيادة للوطنية، والذي يحتم على الحكومة العراقية اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية الفورية مع المنظمات الدولية ومجلس الأمن، لإيقاف هذه الاعتداءات.

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