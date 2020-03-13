حكومة كركوك المحلية تطلب التبرعات

2020/03/13 | 20:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العجب وكل العجب ان تطلب حكومة كركوك من الدوائر والمواطن للتبرع للمكافحة وايقاف نشاط القاتل الصامت الكوريلا بالله عليكم المضحك المبكي ان مليارات الدولارات ذهبت في جيوب الفاسدين والسراق في […]

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