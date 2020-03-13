محصلة “كورونا” الجمعة.. وفاة 4990 وإصابة نحو 135 ألفاً

2020/03/13 | 20:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة-الأناضول- ارتفع عدد وفيات فيروس “كورونا”، الذي انتشر في أغلب دول العالم، إلى 4990، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 135 ألفاً، وفق معلومات جمعتها الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.[…]

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