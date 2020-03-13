النجباء: المقاومة انتصرت في جهوزيتها الدفاعية.. أمريكا اعتمدت على معلومات خاطئة

2020/03/13 | 20:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد رأى الناطق باسم حركة النجباء، نصر الشمري، اليوم الجمعة، أن “المقاومة” انتصرت في جهوزيتها الدفاعية، لافتا الى أن أمريكا اعتمدت على معلومات خاطئة.الشمري، عبر تغريدة، على منصة تويتر، إن “امريكا أثبتت فشلها وضعفها في ردها وعدم دقة أهدافها وتخبطها في قصفها واعتمادها على معلومات قديمة خاطئة”، موضحا: “بهذا فإن المقاومة انتصرت […]

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