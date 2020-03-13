الإجراءات الوقائية من كورونا تدخل حيز التنفيذ في النجف

2020/03/13 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، دخول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها خلية الازمة في المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا حيز التنفيذ في النجف

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