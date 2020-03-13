العراق يشكو للامم المتحدة ومجلس الأمن عن القصف الامريكي

2020/03/13 | 20:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، ان "العراق سيتوجّه بالشكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بشأن اعتداء القوات الأميركيّة على مقرّات حكوميّة".

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