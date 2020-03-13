مصر.. ارتفاع ضحايا عاصفة

2020/03/13 | 20:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الجمعة، وفاة نحو 20 شخصا نتيجة للظروف الجوية السيئة، مؤكدا أن مصر لم تشهد مثل هذه الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما.

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