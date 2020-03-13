تفاصيل مثيرة عن أول إصابة “كورونا” في العالم

2020/03/13 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في إطار مساعي العلماء لفهم أدق لسلوك فيروس ” كورونا ” المستجد والبحث عن علاج فعال له، يبحث المتخصصون دائما عن الحالة الأولى التي يمكن أن تقدم لهم خيط الوصول إلى معلومات مهمة.وكشفت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، تفاصيل جديدة مثيرة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد 19″ في العالم.وقالت الصحيفة […]

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