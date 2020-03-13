سرعة التحرك يمكن أن تساعد البلدان النامية على الحد من الأضرار الاقتصادية لتفشي كورونا

2020/03/13 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سييلا بازارباسيولو نائبة رئيس البنك الدولي- النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات لقد أودى تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بالفعل بحياة العديد من البشر وفرض نفسه كواقع جديد وحالة طوارئ صحية عالمية.ومع انتشار الفيروس في شتى أنحاء العالم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح الآن هو: هل يمكن حماية أرواح البشر واحتواء الأضرار الاقتصادية؟ نعلم […]

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