انخفاض حاد بسعر صرف الليرة التركية بسبب آثار كورونا اقتصادياً

2020/03/13 | 20:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الليرة التركية، اليوم الجمعة، انخفاضاً حاداً أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر صرف كل دولار أمريكي واحد 6،30 ليرة تركية، وفق موقع Doviz المتخصص بنشر أسعار صرف العملات مقابل

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