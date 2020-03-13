2020/03/13 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "منخفض التنين" يبدأ تأثيره الفعلي على العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("منخفض التنين" يبدأ تأثيره الفعلي على العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("منخفض التنين" يبدأ تأثيره الفعلي على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).