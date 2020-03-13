2020/03/13 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت وزارة النقل، مساء اليوم الجمعة، أن المنخفض الجوي الذي أطلق عليه "التنين" والذي يضرب العراق حالياً اقل تأثيراً في البلاد من مصر والأردن.وقال قسم التنبؤ الجوي في الوزارة ببيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "تأثير المنخفض الجوي في البلاد اقل تأثيرًا من مصر والاردن، وامتدادات المنخفض سيؤثر ليصل الضغط مايتراوح بين 1004الى 1010 mbs يومي الجمعة والسبت مسبباً هطول امطار في أماكن متفرقة من البلاد وخصوصاً المناطق الغربية".وأضاف أنه "من المتوقع ان تكون امطار غدا السبت خفيفة الى متوسطة الشدة ويوم الاحد المقبل تتوزع الامطار في اغلب مناطق البلاد وتكون متوسطة مع بعض الغزارة في المناطق الحدودية: ديالى، والسليمانية، وواسط، وميسان"،ورجحت "احتمالية تغيير اتجاه حركة المنخفض يوم الاحد ليتجه نحو تركيا مسبباً تساقط امطار فيها وتكون متوسطة الى غزيرة في بعض الاماكن منه".

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