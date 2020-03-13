النصر: اخر ما يحتاجه العراق التحول الى ساحة لتصفية الحسابات

2020/03/13 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددان ائتلاف النصر، اليوم الجمعة، الاعتداء الذي شنته الطائرات الامريكية على مواقع ومقار القوات الامنية فجر اليوم، مؤكدا ان اخر ما يحتاجه العراق هو ان يكون ساحة لتصفية الحسابات.وقال النصر في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "يدين اي اعتداءات او ممارسات تعرّض حياة المواطنين للخطر وتؤدي الى انتهاك السيادة الوطنية".واكد ان "اخر ما يحتاجه العراق هو ان يكون ساحة لتصفية الحسابات، فلدينا ما يكفي من الازمات بسبب فشل الحكومة بإدارة الدولة وتعدد مراكز القرار بالتعاطي مع المصالح العليا".وأضاف انّ "حرمة الدم والمصالح والسيادة العراقية، رهن الادارة الحكيمة والمتوازنة لمراكز القرار العراقي، وهي اليوم مطالبة بالتضامن لإعلاء شان الدولة وايجاد حل سريع لمازق تشكيل حكومة وطنية قادرة على ادارة حازمة وكفؤة بما فيه وضع حد لانتهاك سيادتنا والتدخل بشؤوننا الوطنية".وتابع الائتلاف انه "لا يمكن ضمان الاستقرار والردع والسيادة الا بالدولة، وبحكومة وطنية فعّالة متضامنة مع جمهورها".

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