التعايش السلمي في العراق

2020/03/13 | 20:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عباس الصباغ

التعايش السلمي هو ضرورة وحتمية اجتماعية لفرض الوئام والانسجام الأهلي بين مكونات وحيثيات النسيج الاجتماعي والبناء التحتي المجتمعي لأيّة دولة، إذ لا توجد دولة ما تعد نقية أو صافية عرقيّاً أو دينياّ أو مذهبيا أو قوميا أو إثنيا أو غير ذلك، في تكوينها الديموغرافي وتضاريسها الإثنية إطلاقا، فلا بدّ من وجود أخلاط قومانية وأعراق أصلية، أو هجينة، أو مهاجرة، وتجمعات متعاكسة ومتضادة في الأصول الجندرية أو الجذور الحضارية، فمن غير المستغرب بمكان تعدد الأديان والمذاهب والأجناس والملل والنحل بتعدد الفيسفساء البشرية لهذه الدولة أو تلك، وتنوع مناخاتها الديموغرافية وتداخلها مناطقيا ومكانيا وجغرافيا، ولا بدّ من وجود « آخر» مختلف يشارك الآخرين حياتهم ويشاركونه على أديم الوطن مشاركة سلمية.

ونعرف من خلال هذه المقدمة أنّ العراق لا ينأى عن جميع دول العالم في إشكالية التعدد الحتمي وتنوع حيثيات نسيجه المجتمعي، فإنّ التعايش السلمي هو ضرورة حتمية، أيضا، من ضرورات بناء المواطنة الصادقة لتحقيق الحد الأدنى من مقارباتها وأهمية تفعيل آليات العقد الاجتماعي لتنظيم العلاقات وتراتب الأنساق والوشائج ما بين المواطنين بينهم وبين الدولة، وتحقيق الحد المقبول من التواشج ما بين المجتمع الأهلي من جهة والمجتمع السياسي من جهة أخرى.

الهويات الرئيسة أو الفرعية خاصة منها تتعدد بتعدد المكونات وتنوعها واختلافها، والمتتبع المستقرئ للشأن العراقي يجد أن هناك تعدداً واسعاً للهويات الرئيسة منها والفرعية، وتشعبا وتداخلا في ما بينها، وهناك هويات سياسية ومذهبية وعرقية وكتلوية ومناطقية وعشائرية وإثنية متنوعة وغير ذلك، فالخريطة الديمغرافية العراقية تكتظّ بتنوع غريب، لكنه ظل متعايشا على مدى تاريخ العراق بمراحله الحضارية والدولتية والحكوماتية، وهذا التعايش هو منْ ساعد على جعل العراق في طليعة الدول التي تمتلك إرثا حضاريا مبكرا، بل إنّ العراق هو صاحب الحضارة البكر على مستوى البشرية، وهي حضارة اقترنت معها جميع الأوليات الحضارية كأول مجتمع مديني في التاريخ البشري، ووصولا إلى تواريخ أكثر اقترابا نجد أنّ هذا التعايش السلمي ساعد على ازدهار الحضارة العربية والإسلامية.



والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يتحقق التعايش السلمي في ظل تعدد وتضادّ وتصارع وتشظي الهويات في مجتمع مثل المجتمع العراقي، وفي بلد مثل العراق، مع الأخذ بنظر الاعتبار امتدادات بعض تلك الهويات وتفاعلها مع المحيط الجيوستراتيجي العراقي وارتباطها بالمحاور الخارجية والإقليمية ارتباطا عضويا ومصالحيا بالاستناد إلى منظومة من الروابط التاريخية والمذهبية والقومية وقد يكون ارتباطا عاطفيا فقط؟

فقد كانت السنوات التي أعقبت التغيير بتداعياتها السوسيولوجية/ الأمنية الخطيرة امتحانا حقيقيا لمعرفة مناسيب بيانات التعايش السلمي الأهلي بين أفراد المجتمع العراقي بألوان طيفه كافة، وجميع مفاصل وهياكل فسيفسائه ذات التراكيب المتعددة والمتنوعة.



أمّا المناكفات السياسية المحتدمة بين الفرقاء السياسيين فإنّها تدعو الى التمييز بين تعايشين متباينين: الأول هو تعايش المجتمع الأهلي، والثاني تعايش المجتمع السياسي.



فالتعايش الأول هو التعايش السلمي الأهلي فهو كان ولم يزل على درجة عالية من المقبولية في الانسجام والتآلف عكس “التعايش” السياسي الذي تنخرط في أنساقه وحيثياته النخب السياسية بجميع اتجاهاتها وتموضعاتها الحزبوية والكتلوية وأجندتها وبرامجها السياسية وإرهاصاتها الأيديولوجية، فهو “تعايش” لا يمتلك الحد الأدنى من الانسجام والتناغم لأسباب تعود بمجملها إلى الخلل التأسيسي البنيوي الذي تمأسست بموجبه العملية السياسية، وإلى النمطية التوافقية والتشاركية التي على منوالها انتظمت تلك العملية، فهو لم يكن تعايشا بالمعنى الحرفي للكلمة.

سوسيولوجيا لم يشهد العراق احتقانا أهليا حقيقيا أدى إلى اندلاع حرب أهلية مدمرة، ولأيّ سبب كان، كما حدث في أماكن كثيرة من العالم، خاصة العالم الثالث المليء بالكثير من الألغام الديموغرافية والقنابل العرقية والدينية والمذهبية الموقوتة التي من الممكن أن تنفجر في أيّة لحظة إذا ما توافرت العوامل التي تساعد على إشعال فتيل الأزمات لا سيّما مع وجود الفواعل الخارجية والبؤر الداخلية الحاضنة والمؤججة لها، وما يوغسلافيا السابقة وبروندي وراوندا إلّا أمثلة يسيرة على عدم الانسجام الأهلي وعدم إنجاز التعايش السلمي المبني على قواعد المواطنة الحقيقية، فضلا عن الانجرار وراء الأجندات الخارجية والمشبوهة التي تسهِّل عملية انزلاق وتورط الأطراف المتشنجة والمتخندقة في مستنقعات الحروب الأهلية والصراعات التي لا يخرج منها أيّ طرف منتصرا.

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