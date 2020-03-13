مناصفة المفسدين

2020/03/13 | 20:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد اسماعيل

شاعت ظاهرة الصحف الوهمية، في الاعلام العراقي، حتى تحولت الى آفة تلتهم النوايا والهمم الطيبة، من خلال التهافت على الاعلانات، والاستحواذ عليها من دون وجه حق ولا أهلية.

هذه الصحف..



لا وجود لها، الا على ايصالات دفع اجور الاعلانات من الوزارات الى...



المجهول! إذ لا تصدر فعلا، انما تظهر منها بضع نسخ، بعدد محدود من الصفحات..



رهن الاعلانات، فهي غير معتمدة في نقابة الصحفيين العراقيين، ولا مقر لها ولا ملاك عمل ولا منتسبين ولا هيئة تحرير ولا ادارة، إنما تختزل بمحاسب..



رئيس تحرير قابض للاموال من الوزارات مناصفة مع مفسدين من داخل دوائر الدولة! ولا عجب.

اسم رئيس التحرير المثبت عليها، أما وهمي او مستعار او مؤجر! فثمة أسماء إعلامية مهمة، معروفة في تاريخ الصحافة، «دكها الوكت» لأسباب نتمنى أن تخصص الدولة بعضا من وقت للتداول بشأنها، ارتضوا وضع أسمائهم على «هيد» تلك الجرائد، لتزكيتها..



نظير مكافأة لا تليق بتاريخهم الصحفي وشخصهم! ولا عجب أيضا في ظل هذا الزمن المهيض.

بعض تلك الصحف عائدة الى رئيس كتلة او صهر وزير او مدير المكتب الاعلامي لمسؤول ذي منصب مريب؛ لذا نذكِّر الحكومة بأن الصحف الورقية..



الحقيقية والجادة ما زال دورها فاعلا ذا تاثير بيّن في صيرورة تطور المجتمع..



مسهمة في التنمية الوطنية..



ساندت قواتنا عندما تعذرت التعبئة في المدن التي احتلتها عصابات داعش الارهابية قاطعة وسائل التواصل الاعلامي والاجتماعي عنها، فبادرت جريدة «الصباح» وأخريات الى طبعات خاصة بالموصل، القيت من طائرات القوة الجوية لشد عزائم الاهالي في المناطق المحتلة، ريثما تحررت، بل تقدم مراسلو شبكة الاعلام العراقي مع جيش التحرير مجتازا خطوط الصد..



يدحر زمر داعش معيدا للعراق ألقه بوحدة الصف الوطني..

«أولئك أصحابي فجئني بمثلهم..



إذا جمعتنا يا جرير المجامع»

أي جريدة ممن تستحوذ الآن على إعلانات الدولة، أعطت شهداء في سبيل المهنة..



وطنيا، فمعظم المطبوعات تنصلت..



لذا يتوجب على نقابة الصحفيين ووزارات الدولة، وضع الحق في برج التسامي علواً عن ضعة الباطل، فلا تساووا «الصباح» مثلا..



ونظيراتها ممن أحرزن سبق الموقف..



أمام الله والوطن وضمير المهنة، بجرائد وهمية، جاذبة للاعلانات، لم تلتزم سوى ما يدر عليها أرباحا.

جرائد من دون موقف ولا مهنية، تستحوذ على الساحة بالقوة وليس بالفعل؛ لأنها مسنودة بشخصيات نافذة في مصدر القرار..



ذات سطوة تخالف حديث الرسول محمد..



صلى الله عليه وآله وسلم: «إياكم والدغل».

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