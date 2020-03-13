متلازمة {دريسلر} .. أسباب ومضاعفات

2020/03/13 | 20:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترجمة: شيماء ميران

يُعد هذا المرض نوعا من انواع الالتهاب يصيب الكيس المحيط بالقلب الذي يسمى (التامور).



ويُعتقد ان متلازمة “دريسلر” هي استجابة الجهاز المناعي بعد تضرر انسجة القلب او التامور نتيجة بعض الحالات كالنوبة القلبية، العملية الجراحية، وجروح الاصابات.



ومن ابرز اعراضها ألم في منطقة الصدر يشابه الألم الذي يصاحب النوبة القلبية.



كما يطلق على هذا المرض عدة تسميات مثل متلازمة التالية لبضع التامور، او متلازمة التالية لإحتشاء العضلة القلبية، او متلازمة التالية للإصابة القلبية.

الاعراض..



الاسباب..



المضاعفات

يرتبط ظهور المتلازمة باستجابة الجهاز المناعي تجاه اي ضرر يصيب القلب، إذ يُبدي الجسم استجابة للانسجة المصابة عن طريق إرسال خلايا مناعية وبروتينات (الاجسام المضادة) لتنظيف وإصلاح المنطقة المتضررة.



وفي بعض الاحيان تتسبب هذه الاستجابة بالتهاب التامور الحاد، كما ان متلازمة التالية لبضع التامور هي احد المضاعفات المعروفة التي تحدث بعد إجراء عملية قلب.

وقد تتسبب استجابة الجهاز المناعي المؤدية الى متلازمة دريسلر بتراكم السوائل في الاغشية حول الرئتين او ما يسمى(الانصباب الجنبي).



ونادرا ما تتسبب هذه المتلازمة بمضاعفات اكثر خطورة مثل الاندحاس القلبي وهو عبارة ان التهاب التامور يُسبب تجمع السوائل في الكيس او ما يطلق عليه (انصباب التامور)، فيؤدي الى الضغط على القلب وإجباره على مضاعفة عمله وتقل قدرته على ضخ الدم بكفاءة.

ومن المضاعفات الخطرة ايضا التهاب التامور الضيق، إذ يمكن ان يؤدي الالتهاب المزمن او المتكرر الى ان سماكة وتندُب التامور، ما يقلل من كفاءة وقدرة القلب على ضخ الدم.

التشخيص والعلاج

يجري الطبيب فحصا جسديا شاملا لتشخيص المتلازمة كالانصات بواسطة السماعة لضربات القلب، ويمكن ان تشير اصوات مميزة ومحددة الى وجود التهاب في التامور او تراكم السوائل حول القلب.

وربما يوصي الطبيب ايضا باجراء فحوصات مثل تخطيط صدى القلب ، إذ تقدم الموجات الصوتية صورة عن القلب تساعده في معرفة ما اذا كان هناك تجمع للسوائل.

او إجراء تخطيط لكهربائية القلب من خلاله تسجل النبضات الكهربائية في القلب عبر اسلاك تلامس الجلد، ويمكن ان يشير اي تغيير في هذه النبضات الى وجود ضغط على القلب.



لكن القراءات قد تكون غير طبيعية بعد جراحة القلب، لذلك لا يميل الاطباء للاعتماد على هذا الفحص في تشخيص متلازمة “دريسلر”.

إضافة الى إجراء اشعة سينية لمنطقة الصدر يساعد على الكشف عن تجمع السوائل حول القلب والرئتين، واستبعاد بقية مسببات الاعراض مثل الالتهاب الرئوي.



فضلا عن القيام بفحص الدم الذي يمكن ان تشير نتائج فحوصات معينة الى وجود التهاب يترافق مع متلازمة دريسلر.

يكون الهدف من اخذ العلاج هو السيطرة على الألم وتقليل الالتهاب، لذا قد يوصي الطبيب بأدوية كالاسبرين، الإيبوبروفين مثل (Advil، Motrin IB)، والإندوميتاسين.

وفي حال لم تجد هذه الادوية نفعا، قد يصف الطبيب الكولشيسين وهو مضاد التهابات ربما يستخدم مع ادوية اخرى لا تحتاج وصفة طبية لعلاج المتلازمة.



وتقترح بعض الدراسات أخذ الكولشيسين قبل جراحة القلب لمنع الاصابة بمتلازمة التالية لبضع التامور، الا ان تأثيره غير واضح في علاج متلازمة موجودة قبل الجراحة.

كما يمكن لمثبطات جهاز المناعة (الكورتيكوستيرويد) تقليل الالتهاب المرتبط بمتلازمة دريسلر، لكن قد يكون لها تاثيرات جانبية خطيرة، وربما تتداخل في شفاء الانسجة القلبية المتضررة بعد التعرض لنوبة قلبية او الخضوع لجراحة.



ولهذه الاسباب لا يستخدم الكورتيكوستيرويد الا عند عدم فائدة العلاجات الاخرى فقط.

لربما يتطلب علاج متلازمة دريلسر علاجات اكثر شمولية كتصريف السوائل الزائدة، فعند الاصابة بالاندحاس القلبي من المرجح ان يوصي الطبيب باجراء بزل التامور، إذ تستخدم ابرة او انبوب صغير (قسطرة) للتخلص من هذه السوائل، ويتم هذا الاجراء بعد التخدير الموضعي للمكان.



ويلجأ الطبيب احيانا لاستئصال التامور عند الإصابة بالتهاب التامور

المُضيق.

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