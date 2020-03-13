كورونا لا يشكل خطرا على الأطفال لكنهم ينقلون العدوى.. خبراء يوضحون

2020/03/13 | 20:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لا يشكل فيروس كورونا الجديد خطرا كبيرا على الأطفال لأسباب لا تزال مجهولة، إلا أنه قد يصيبهم ويجعلهم ناقلين له، ما يفسر إغلاق المدارس في دول عدة، مع أن البعض يشكك في فاعلية الإجراء.ولم تسجل رسمياً حالات كثيرة بفيروس كورونا في صفوف الأطفال منذ بدء انتشاره نهاية ديسمبر/كانون الأول في مدينة […]

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