حجر عائلة عائدة من إيران للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/13 | 20:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر محلي لـ”يس عراق” اليوم الجمعة، عن حجر عائلة كاملة عائدة من إيران في منطقة الدورة حي الصحة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.وقال المصدر، إن “ملاكات وزارة الصحة، حجرت العائلة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا” مبينا أن “العائلة عائدة قريبًا من إيران”.وأوضحت مصادر أخرى، أن “العائلة كان لديهم شخص في إيران […]

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