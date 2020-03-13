2020/03/13 | 20:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كودستان العراق يوم الجمعة فرض الحجر على الأشخاص الذي قدموا من لبنان خلال 30 يوماً الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "العراقيين والأجانب الوافدين من لبنان على إقليم كوردستان خلال 30 يوماً الماضية سيوضعون في الحجر الصحي حتى انقضاء المدة التي حددتها وزارة الصحة".

وتقوم السلطات الصحية في إقليم كوردستان بالحجر على الأشخاص الوافدين من دول سجلت لديها إصابات بفيروس كورونا وخاصة إيران، وذلك ضمن مساعي الحد من تفشي الفيروس.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 92، بينها 9 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

واتخذت سلطات الإقليم إجراءات وقائية تصعيدية للحد من تفشي الفيروس، حتى وصلت إلى حظر التنقل بين المحافظات وغلق الحدود ومنع التجمعات العامة وتعليق الدراسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية كوردستان تفرض إجراءً على الوافدين من لبنان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية كوردستان تفرض إجراءً على الوافدين من لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).