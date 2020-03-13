النجف تسجل أول وفاة بكورونا لمريض سبعيني

2020/03/13 | 20:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بوفاة أول مصاب بفيروس كورونا الجديد في محافظة النجف يوم الجمعة ليرتفع عدد الوفيات إلى 9 بأرجاء البلاد.

وقال المصدر في تصريح لشفق نيوز، إن "مواطناً يبلغ من العمر ٧٤ عاماً من سكنة قضاء المناذرة في النجف توفي بمرض كورونا في مستشفى الحكيم".

وهذه أول حالة وفاة بالفيروس في النجف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9 في عموم العراق من أصل 92 حالة إصابة، في حين تعافى 24 مصاباً.

وتتخذ السلطات إجراءات وقائية تصعيدية منذ ظهور أول حالة في البلاد في 24 شباط/فبراير الماضي، حتى وصلت إلى حظر التنقل بين المحافظات وغلق الحدود مع دول الجوار ومنع التجمعات العامة.

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