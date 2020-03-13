السيد الصدر يدعو لضبط النفس ونشر السلام في ربوع البلاد

2020/03/13 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أول تعليق على هجوم التاجي وما أعقبه من رد أميركي على عدد من مقار الحشد الشعبي.

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى ضبط النفس ونشر السلام في ربوع العراق وترك العنف، عازيا ذلك الى ضرورة تجنيب البلاد المزيد من التوترات والصراعات والابتلاءات.

وأضاف، أنه ليس من دعاة السلام مع القوات الأجنبية، لكنه يراعي الظروف المحيطة بالشعب العراقي، معربا عن أمله بأن يتخلص العراق من المحتل والفاسد على حد سواء.

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