نائب عن الصادقون: يجب على الحكومة العراقية تطبيق قرار مجلس النواب الخاص بإجلاء القوات الأجنبية

2020/03/13 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد دعا النائب عن كتلة صادقون، عبد الأمير تعيبان، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى اتباع السبل القانونية لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي المرقم 17 لسنة 2019 الخاص بإجلاء القوات الاجنبية من الاراضي العراقية.وكتب التعيبان في تغريدة له عبر منصة “توتير” أطلع عليها وكالة “العهد نيوز” أن “في الوقت الذي ندعو فيه الحكومة […]

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