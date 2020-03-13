كارل ماركس - رأس المال: الفصل التاسع (42) - معدل وكتلة فائض القيمة (ج 2)

2020/03/13 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس لن نتوقف عند تفاصيل التغيرات الحاصلة في العلاقة بين الرأسمالي والعامل المأجور في مجرى عملية الإنتاج، كذلك لن نسهب في شرح التطور الذي حصل في رأس المال نفسه.وحسبنا التأكيد، هنا، على بعض النقاط الرئيسة.إن رأس المال، كما رأينا، غدا، في عملية الإنتاج، مُسيِّراً للعمل، أي مُسيّراً لقوة العمل الفاعلة ذاتياً، أي مسيراً للعامل نفسه.ويولي الرأسمالي، رأس ا......

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