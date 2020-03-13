2020/03/13 | 20:42 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة النجف: خلية الأزمة ستناقش فرض حظر جزئي للتجوال للحد من انتشار كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف: خلية الأزمة ستناقش فرض حظر جزئي للتجوال للحد من انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف: خلية الأزمة ستناقش فرض حظر جزئي للتجوال للحد من انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).