2020/03/13 | 21:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد عضو المجلس السياسي لحركة النجباء فراس الياسر، اليوم الجمعة، أنه في حال عدم خروج القوات الأميركية دبلوماسيا فان المقاومة جاهزة لاستخدام قوتها العسكرية.وقال ياسر في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “المقاومة ليس لديها خيار سوى اجلاء القوات الأميركية من العراق بالطرق الدبلوماسية”.وأضاف أن ” في حال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجباء: جاهزون لمقاومة الأمريكان بالعراق إذا عجز الدبلوماسيين عن اخراجهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجباء: جاهزون لمقاومة الأمريكان بالعراق إذا عجز الدبلوماسيين عن اخراجهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).