النجف تسجل أول حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 65 عاماً بفيروس كورونا

2020/03/13 | 21:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أفاد مصدر طبي، في محافظة أن النجف، اليوم الجمعة، بتسجيل أول حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 65 عاماً بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، إن “مواطن يبلغ من العمر 65 سنة من النجف، من سكنة قضاء المناذرة، بمرض كرونا قبل قليل في مستشفى الحكيم”.وتعد هذه أول وفاة تشهدها محافظة النجف، […]

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