2.7 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا

2020/03/13 | 21:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشرت وكالة “bloomberg” تقريراً تحدث فيه أن فيروس كورونا يتحول إلى فيروس عالمي، ويمكن أن يؤدي بالاقتصاد العالمي إلى طريق مسدود.يضيف الموقع بأن فيروس كورونا الذي بدأت بالانتشار في مقاطعة ووهان الصينية ينتشر بسرعة كبيرة.وهناك حالات انتشار كبيرة في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، وقد تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة في أمريكا.[…]

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