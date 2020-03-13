الكشف عن ثاني اصابة بكورونا لدى موظفي “غوغل”

2020/03/13 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت شركة غوغل الأميركية إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد، بمقرها في بانغالور بالهند.وقال مدير قسم الهندسة ومدير مقر بنغالور لشركة غوغل، أناند رانجاراجان: يؤسفنا أن نبلغكم أن لدينا حالة مؤكدة بإصابة فيروس كورونا، وفقا لموقع cnbc.وأضاف: أصيب الموظف بالفيروس بعد السفر إلى الخارج، يوم الاثنين 9 مارس، ولم يظهر أي أعراض واجتاز […]

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