أربيل توجه نداء إلى مرضى طبيب عيون ثبت إصابته بكورونا

2020/03/13 | 21:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت محافظة أربيل يوم الجمعة مرضى كانوا يتعالجون عند طبيب عيون ثبت إصابته بفيروس كورونا، إلى مراجعة دوائر الصحة لإجراء الفحوصات.

وقالت محافظ أربيل فرست صوفي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "على كل شخص راجع الطبيب أحمد إسماعيل عبد الغني في الأيام القليلة الماضية، التوجه الى اقرب نقطة طبية لإجراء فحوصات كورونا".

وأضاف أن "أحمد إسماعيل عبد الغني طبيب عيون وهو مصاب بفيروس كورونا"، ويحتمل أن يكون قد نقل العدوى لمرضاه.

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