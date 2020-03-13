العمليات المشتركة: هناك عمليات انقاذ ورفع للجثث بالمواقع التي تعرضت للاعتداء الأمريكي وقد ترتفع حصيلة الضحايا

2020/03/13 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، أن هناك عمليات انقاذ ورفع للجثث للمواقع التي تعرضت للاعتداء الأمريكي، مبينة أن حصيلة الضحايا قد ترتفع.

بغداد اليوم-بغداد

رأى الناطق باسم حركة النجباء، نصر الشمري، الجمعة (13 آذار، 2020) أن "المقاومة" انتصرت في جهوزيتها الدفاعية، لافتا الى أن أمريكا اعتمدت على معلومات خاطئة.

الشمري، عبر تغريدة، على منصة تويتر، إن "امريكا أثبتت فشله

بغداد اليوم-بغداد

قررت وزارية داخلية إقليم كردستان، الجمعة (13 آذار 2020) فرض منع للتجول داخل مدن اربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة.

وذكرت وزارة داخلية الإقليم، في بيان موجز، أنه "اعتباراً من الساعة 12 من منتصف الليلة الجمعة، سيتم ايقاف الحرك

بغداد اليوم- بغداد

استعرض قائد القيادة الأمريكية المركزية، الجنرال كينيث ماكنزي، الجمعة (13 آذار 2020)، تفاصيل القصف الذي استهدف مقرات الجيش والحشد الشعبي في العراق، ليلة أمس.

وقال ماكنزي في مؤتمر صحفي، إن "المواقع الثلاث التي استهدفتها ال

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