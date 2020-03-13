واشنطن تستدعي السفير الصيني على خلفية اتهام بكين الجيش الأمريكي بجلب فيروس ’’كورونا’’ إلى ووهان

2020/03/13 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

استدعت الخارجية الأمريكية السفير الصيني على خلفية اتهام بكين الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورونا إلى ...





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