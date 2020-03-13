الصحة: عدد الوفيات بكورونا بلغ 9 حالات وهناك 10 اصابات جديدة في بغداد وعدد من المحافظات

2020/03/13 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات بفيروس (كورونا)، المستجد.

ونشرت الوزار...





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