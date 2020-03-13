رئيس أتلتيكو مدريد بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا: الدمار الاقتصادي فظيع وتعليق الدوري الإسباني سيكون أمرًا مزلزلاً

2020/03/13 | 21:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتيكو مدريد حقيقة تعرضه للإصابة بفيروس كورونا الذي انتشر بشكل خطيرة في قارة أوروبا.وكان الاتحاد الأسباني قد قرر تأجيل منافسات الليجا بعد تفشي فيروس كورونا بين الجماهير في أسبانيا والبلدان المجاورة بأعداد كبير.وقال سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد في تصريحات صحفية اليوم: “ليس لدي أي أعراض […]

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