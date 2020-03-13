مستقلون النيابية تدين العدوان الامريكي على معسكرات الحشد

2020/03/13 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددانت كتلة مستقلون النيابية، اليوم الجمعة، العدوان الآثم على مقرات القوات العراقية من قبل طائرات الولايات المتحدة.وقالت الكتلة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "انها تدين العدوان الآثم على مقرات القوات العراقية من قبل طائرات الولايات المتحدة".واضافت انها "تدعو الحكومة العراقية لتنفيذ قرار مجلس النواب بإنهاء تواجد قوات التحالف الدولي على الاراضي العراقية".وأكدت انها "تقدم خالص العزاء لعوائل الشهداء والشفاء العاجل للمصابين".

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