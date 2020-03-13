امريكا تحتجز السفير الصيني في البيت الابيض

2020/03/13 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستدعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، السفير الصيني لدى واشنطن على خلفية اتهام المتحدث باسم الخارجية الصينية للجيش الأمريكي بأنه نقل فيروس كورونا إلى ووهان حيث ظهر تفشي الفيروس لأول مرة.وقال مسؤول حكومي كبير لشبكة "فوكس نيوز" الامريكي إن مساعد وزير شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ ديفيد ستيلويل، استدعى السفير الصيني كوي تيانكاي، بشأن حملة التضليل الصينية التي وصفها بـ"الفاضحة والعالمية" بشأن فيروس كورونا.

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