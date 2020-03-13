الفرق الصحية تقوم بتعقيم معبد لالش للوقاية من كورونا وحماية المتواجدين فيه

2020/03/13 | 21:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شيخان ضمن برنامج وخطة الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا، الفرق الصحية التابعة لمديرية صحة قضاء الشيخان قامت برش التعقيم ضد فايروس كورونا في معبد لالش.مديرية صحة قضاء الشيخان أعلنت، “بهدف عدم انتشار فايروس كورونا في معبد لالش ولأجل حماية الخلمتكارين المتواجدين هناك من الفايروس، قام الفريق الصحي التابع لمديريتنا بتعقيم …

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