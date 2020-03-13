وصول 11 سائحاً أجنبياً إلى ذي قار

2020/03/13 | 21:28 - المصدر: الصباح

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الناصرية / حازم محمد حبيب

وصل الى محافظة ذي قار وفد من السواح الاجانب يضم أفرادا من جنسيات مختلفة لزيارة المواقع الاثرية والتاريخية ومواقع الاهوار في ذي قار.



بينما تواصل البعثتان الروسية والسلوفاكية اعمال التنقيب في موقعين اثريين غرب وشمالي المحافظة.

وقال مدير متحف الناصرية عامر عبد الرزاق في تصريح لـ»الصباح»: ان وفدا يضم 11 سائحا اجنبيا يمثلون جنسيات مختلفة وصل الى محافظة ذي قار عبر مطار البصرة لزيارة المواقع الاثرية والتاريخية في المحافظة، وبين ان السواح قاموا بزيارة متحف الناصرية الحضاري واطلعوا على قاعات المتحف وروعة الاثار المعروضة التي تمثل حقب تاريخ بلاد وادي الرافدين، فضلا عن زيارة مدينة اور الاثرية وزقورة اور اضافة الى زيارة مناطق

الاهوار.

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