الإقامة توفر «بيانات الوافدين} لدعم جهود مكافحة (كورونا)

2020/03/13 | 21:28 - المصدر: الصباح

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بغداد – هدى العزاوي / شذى الجنابي

المحافظات / مراسلو الصباح

عشية انتهاء مهلة عودة العراقيين من الخارج، تكثف وزارة الداخلية اجراءاتها لتطبيق هذا القرار الذي اصدرته خلية الازمة الوزارية، في اطار جهود مكافحة فايروس كورونا.



وبحسب مدير شؤون الاقامة، العميد قصي صبيح الكعبي، فان اجراءات تطبيق القرار، ستكون وفق نظام المعلومات المشترك بين الاقامة وجهاز المخابرات الوطني، الذي يقضي بمنع دخول الاجانب الى العراق باستثناء الدبلوماسيين والبعثات الرسمية، وحصر دخول العراقيين بمطاري بغداد والبصرة.

وأكد الكعبي في حديثه لـ»الصباح» ان «مديرية الاقامة تمتلك قاعدة بيانات واحصائيات دقيقة باعداد الوافدين يوميا، وان ما تتناقله وسائل الاعلام بخلاف ذلك محض افتراء».



واوضح ان هذه المعلومات توفر قاعدة بيانات للاجهزة المعنية بمكافحة كورونا، وتقدم الدعم في الوصول الى الاشخاص المشتبه باصابتهم بالمرض.



في تلك الاثناء، قررت خلية الأزمة أمس الجمعة منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة.



وصدر بيان عن الخلية، أكدت فيه أنها» أصدرت قرارات جديدة للوقاية من كورونا تضمنت منع التنقل بين المحافظات لغاية الخامس والعشرين من الشهر الحالي»، لافتاً إلى أن»الخلية « قررت إيقاف دخول الوافدين من غير العراقيين من قطر والمانيا».



وأضاف البيان أن»خلية الأزمة وجهت الوزارات والمؤسسات الحكومية بمنع إيفاد موظفيها في الوقت الحاضر «.

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