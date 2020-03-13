العراق يبدأ «مشاورات مهمة» مع دول «أوبك»

2020/03/13 | 21:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

بدأ العراق «مشاورات مهمة» مع دول «اوبك» بشأن ايجاد حلول مناسبة لعودة اسعار النفط الى المستويات السابقة، بعد التدني الذي شهدته خلال الايام الماضية والعجز المتوقع الذي سيطول موازنة 2020، في ظل معدلات الاسعار الحالية.

وتأتي تلك المشاورات في ظل «تدابير حكومية عاجلة»، لامتصاص الازمتين المالية والصحية عبر تنشيط القطاعات الاقتصادية وخلق ايرادات جديدة مع تعزيز الموارد غير النفطية، مقابل تحجيم الانتشار لفايروس «كورونا».

واوقف الانتشار السريع لفايروس كورونا الكثير من النشاطات السياسية والرياضية والفنية في اغلب دول العالم واثر بشكل كبير في حركة الاقتصاد مسببا تراجعا حادا في اسعار النفط.

وتذهب التوقعات المحلية الى ان اسعار النفط ستتعافى مع حلول الصيف المقبل لعودة النشاط الى الاقتصاد الصيني من جديد، الذي سيحرك بدوره الاقتصاد العالمي بشكل أسرع ويخلق فرص طلب على جميع السلع بما في ذلك النفط.

وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، في تصريح لـ «الصباح»: ان «الحكومة اتخذت جملة من التدابير لمعالجة الازمة في ما يتعلق بالنفقات العامة والالتزامات الرئيسة لمواجهة نقص الموارد»، موضحا ان «ما ورد من إرشادات وآراء في بيان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يمثل حلولا مهمة تصب في بلورة سياسات استثنائية لمواجهة الازمة».

وتوقع «تحسن أسعار النفط بحلول الصيف المقبل بسبب معاودة الاقتصاد الصيني نشاطه من جديد، الذي سيحرك بدوره الاقتصاد العالمي بشكل أسرع ويخلق فرص طلب على جميع السلع بما فيها الطلب على النفط»، بينما كشف عن «مشاورات يجريها العراق حاليا عن طريق وزارة النفط مع دول منظمة «اوبك» لإيجاد حلول لعودة أسعار النفط الى ما كانت عليه، لا سيما انه ثاني منتج للنفط في المنظمة».

من جانبه، اوضح الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي، في تصريح لـ{الصباح»، ان «الحكومة تعكف مع فريق اقتصادي ومالي على دراسة خيارات العراق للفترة المقبلة اذا ما استمر انخفاض اسعار النفط».

وكشف الحديثي عن «حرص الحكومة على تجنيب شريحة الموظفين والمتقاعدين، اي مضار بسبب الازمة المالية مع تلافي اي انعكاسات مباشرة على المواطن العراقي».

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