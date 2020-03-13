بالصور.. وفد متعدد الجنسيات في ذي قار.. ماذا يفعل؟

2020/03/13 | 21:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد زار وفد متعدد الجنسيات متحف الناصرية الحضاري، أمس الخميس، وقد قُدم لهم شرح مفصل عن آثار المعروضات في قاعات المتحف.وقال مراسل “يس عراق”، “أبدى الوفد اعجابهم بمتحف الناصرية وقدم وروعة الاثار المعروضه به وانها تمثل كافة حقب تاريخ بلاد وادي الرافدين”.

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