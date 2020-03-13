العراق يسجل 10 اصابات اخرى وكوردستان تتخذ اجراء مع الوافدين من لبنان

2020/03/13 | 21:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسجل 10 اصابات اخرى

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