تصاعد كبير في إصابات ووفيات كورونا بأمريكا

2020/03/13 | 21:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة أنها رصدت 1678 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 414 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات زاد بواقع خمس حالات إلى 41 شخصا.

وقالت الهيئة إن الحالات رُصدت في 46 ولاية وفي العاصمة واشنطن مقارنة بالتقرير السابق الذي اعتمد على أرقام 42 ولاية والعاصمة.

ويشمل الإحصاء 49 شخصا جرى إجلاؤهم من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار الفيروس.

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