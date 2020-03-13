اليونان يسمي أول امرأة لرئاسة البلاد

2020/03/13 | 21:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة في تاريخه يستعد #اليونان اليوم الجمعة، لتسليم زمام الحكم في البلاد لامرأة وهي “إيكاتيريني ساكيلاروبولو”.وستتولى “#إيكاتيريني_ساكيلاروبولو” القاضية السابقة، رئاسة البلاد لولاية مدتها خمس سنوات، حيث تم انتخابها

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